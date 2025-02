Pistole nel controsoffitto, mai fatti lavori: la 37enne resta agli arresti Benevento. La decisione del Gip: domiciliari per la donna fermata dai carabinieri

Resta ai domiciliari Assunta Di Dio, 37 anni, di Benevento, arrestata dai carabinieri per detenzione illegale di armi.

Lo ha deciso il gip Maria Di Carlo al termine dell'udienza di convalida di questa mattina, nel corso della quale la donna, assistita dagli avvocati Nazzareno Fiorenza e Fabio Ficedolo, si è avvalsa della facoltà di non rispondere, limitandosi a rilasciare alcune dichiarazioni spontanee con le quali ha sostenuto di aver regolarizzato da circa un anno e mezzo la sua posizione in quell'appartamento, nel quale, ha precisato, non ha mai realizzato dei lavori.

Il riferimento è alla controsoffittatura nella quale, custodite in un asciugamani sistemato in una busta, erano state scoperte due pistole: una 7.65 funzionante, rubata a Cecina nel 2010, e una 6.35 priva di matricola, arrugginita e non funzionante.