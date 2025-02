"Fatture per operazioni inesistenti", due imprenditori a rischio processo Benevento. Questa mattina l'udienza preliminare

Il pm Maria Gabriella Di Lauro ne ha chiesto il rinvio a giudizio, sul quale nelle prossime ore si pronuncerà il gup Salvatore Perrotta, dinanzi al quale questa mattina si è tenuta l'udienza preliminare a carico di Umberto Ambito (avvocato Andrea De ;Longis), 66 anni, di Volla, e Gaetano Viglione (avvocato Francesco Parente), 61 anni, di Foglianise, chiamati in causa come legali rappresentanti della 'Baccus srl', con sede legale a Benevento.

In particolare, il primo dal 2021, l'altro dal 2017 al novembre 2021. I fatti contestati sono finiti al centro di una indagine della guardia di finanza che riguarda una serie di fatture per presunte operazioni inesistenti. Attenzione puntata su fatture per un importo complessivo di 77mila euro che la 'Baccus' avrebbe emesso per più società, e su quelle che avrebbe ricevuto da due ditte per 218mila euro.

Condotte, quelle ipotizzate, finalizzate, secondo gli inquirenti, all'evasione delle imposte sui redditi o sull'Iva.