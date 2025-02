In casa bilancino e migliaia di euro custoditi in buste sottovuoto Benevento. Perquisizione dei carabinieri, denunciata una 44enne

Le hanno trovato in casa dei soldi custoditi in parte sottovuoto. E' la 'scoperta' operata dai carabinieri nella tarda serata di ieri nell'abitazione di una 44enne di Benevento già nota alle forza dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione, i militari hanno proceduto ad una perquisizione dell'appartamento della donna: non hanno trovato la droga che forse cercavano, ma hanno rinvenuto, nascoste nei casseti, e non solo, alcune buste di cellophane contenenti banconte per un importo di circa 14mila euro.

Due involucri erano sottovuoto, per conservare al meglio il denaro, gli altri erano invece chiusi con degli elastici. I soldi sono stati sequestrati, al pari di un bilancino, mentre per la 44enne, difesa dall'avvocato Fabio Ficedolo, è scattata la denuncia.