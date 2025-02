Condannato per peculato, pena ridotta per un tutore di persone interdette Benevento. Da 6 anni a 3 anni e 6 mesi, la decisione della Corte di appello

Aveva subito due condanne per una pena che, applicata, la continuazione, era stata fissata a 6 anni. Una pena che la Corte di appello ha ridotto a 3 anni e 6 mesi, revocando anche l'interdizione dai pubblici uffici disposta per Nazzareno Gatti (avvocato Antonio Leone), 59 anni, di Benevento, ex dipendente dell'Asl.

Le condanne erano state stabilite per l'accusa di peculato, relative alle somme – 140mila euro -di cui Gatti, secondo gli inquirenti, si sarebbe appropriato come amministratore di sostegno – tutore di alcune persone in condizioni di difficoltà o in stato di interdizione. Un ruolo svolto in decine di procedimenti fino al febbraio 2017, quando era scattata la revoca, su nomina del Tribunale di Benevento.