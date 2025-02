Pastore tedesco in un burrone, recuperato dai vigili del fuoco E' accaduto nelle campagne di Pannarano, in azione il distaccamento di Bonea

I vigili del fuoco del distaccamento di Bonea sono intervenuti in via Cave a Pannarano per un cane, molto anziano, che non riusciva più a risalire un costone fangoso a causa del terreno bagnato e della ridotta mobilità.

A far scattare l'allarme sono stati i proprietari che hanno allertato i vigili del fuoco. Giunti sul posto, si sono rese necessarie tecniche saf per imbracare il cane e, con il supporto di un soccorritore sceso nel burrone, riportarlo in un luogo sicuro dove ad attenderlo c'erano i proprietari.