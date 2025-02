Forzano la porta di una rivendita di tabacchi e rubano sigarette Colpo dei ladri nella notte ad Apice

Ladri in azione ad Apice dove nel mirino la scorsa notte è finita una rivendita di tabacchi. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver forzato una porta, i malviventi sono entrati ed hanno portato via stecche di sigarette il cui valore è ancora in corso di quantificazione. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.