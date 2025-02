Volto coperto e pistola la terrorizzano, rapinano oro e soldi in casa e azienda Torrecuso. Una 57enne nel mirino di quattro banditi, forse pugliesi

Si sono nascosti nei pressi dell'abitazione ed hanno atteso che lei rientrasse per terrorizzarla e rapinarla.

Vittima dell'episodio, accaduto ieri sera a Torrecuso, una 57enne, finita nel mirino di quattro malviventi. Che, armati di pistola e col volto coperto da un passamoatgna, l'hanno bloccata mentre stava rincasando e si sono impadroniti della somma contantie di 3500 euro e di numerosi oggetti d'oro che custodiva in casa.

Evidentemente non soddisfatti, i banditi, con una inflessione pugliese nella voce, hanno poi costretto la poverina, che hanno cercato di tranquillizzare durante il tragitto, dicendole che erano interessati solo al denaro, a raggiungere, in loro compagnia, l'azienda viinicola di famiglia, distante alcune centinaia di metri.

Una volta in cantina, si sono fatti consegnare altri 3mila euro prelevati da auna cassaforte. Infine sono fuggiti con due auto, tra le quali un'Audi bianca, facendo perdere le loro tracce.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri,che hanno avviato le indagini su un colpo che, per le modalità, è stato compiuto sulla scorta di precise informazioni. Una brutta storia che per fortuna non ha avuto conseguenze per la vittima. Solo paura, tanta paura.