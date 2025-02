Vigile del fuoco in pensione si toglie la vita nel giardino dell'abitazione Benevento. Dramma alla contrada Acquafredda, l'uomo si è impiccato

Nessun dubbio per gli investigatori: è stato un suicidio. Il dramma si è consumato alla contrada Acquafredda, nei pressi della zona induistriale di Ponte Valentino, dove a toigliersi la vita è stato un vigile del fuoco in pensione. Secondo una prima ricostruzione, tutto è accaduto in giardino: l'uomo sarebbe salito su un tronco di legna e l'avrebbe fatta finita impiccandosi ad una trave di un capannone.

Quando i familiari hanno scoperto il terribile gesto, hanno fatto scattare l'allarme. Inutile ogni soccorso del 118, niente da fare per il malcapitato. Sul posto sono accorsi gli agenti della Mobile, poi il medico legale Emilio D'Oro ha proceduto al sopralluogo. Su ordine del pm Chiara Maria Marcaccio la salma è stata successivamente trasferita all'obitorio del San Pio per l'esame esterno da parte dello stesso professionista.