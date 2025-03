Guida senza patente e trovato con piede di porco e cacciaviti: denunciato Trentatreenne di Benevento fermato e controllato dagli agenti della Volante

La scorsa notte la Polizia di Stato di Benevento ha denunciato un trentatreenne della città sorpreso con un piede di porco e un cacciavite. L'uomo è stato fermato intorno alle 3 dagli operatori della Squadra Volante mentre si trovava a bordo di un'auto in compagnia di altre due persone, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio.

Dal controllo emergeva che trentatreenne era alla guida del veicolo sprovvisto di patente perché revocata, ragione per la quale è stato sanzionato amministrativamente per guida senza patente, con fermo del veicolo per 90 giorni.

A seguito della successiva perquisizione dell’autovettura, inoltre, gli operatori hanno rinvenuto i due utensili. Inoltre, nella mattina di ieri, gli operatori della Squadra volante hanno anche controllato ed identificato a Piazza Risorgimento un 43enne di Benevento, intento ad esercitare abusivamente l'attività di posteggiatore.

Lo stesso, già recidivo per il medesimo illecito, è stato denunciato.