Ricoverato a Padova, cancelliere muore a 47 anni. "Competente e professionale" Liberato Massaro lavorava al giudice di pace di S. Agata. Il ricordo dell'avvocato Della Ratta

Aveva 47 anni Liberato Massaro, cancelliere dell'ufficio del giudice di pace di Sant'Agata dei Goti, morto oggi in un ospedale di Padova, dove era ricoverato. La tristissima notizia ha gettato nello sconforto quanti lo conoscevano e ne apprezzavano le capacità. Dipendente del Comune di Sant'Agata, Massaro lavorava al giudice di pace dal 2014.

A ricordarlo è l'avvocato Alessandro Della Ratta: “Mi faccio interprete – scrive – del sentimento di tristezza di tutta la classe forense di Sant'Agata dei Goti per esprimere il cordoglio più sentito e le condoglianze più sincere alla famiglia Massaro per la perdita del carlo Liberato”.

Di lui – prosegue il legale – "è doveroso ricordare la competenza professionale, anche nella fase di passaggio alla giustizia telematica, e la smisurata disponibilità verso tutti gli avvocati del Foro e non. Gli avvocati saticulani lo ricorderanno per questo, ma anche per la sua simpatia ed il suo attaccamento al lavoro, sottolineando che il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace a Sant'Agata è frutto anche del suo impegno professionale responsabile e puntuale a favore della Giustizia e dei cittadini”.