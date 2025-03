Da Vitulano all'Olanda, il sogno di Antonio, padre di due figli, morto a 45 anni Il dramma. Domani i funerali

Un destino terribile non gli ha dato scampo e se l'è portato via per sempre. Antonio, di Vitulano, aveva 45 anni, era sposato e padre di due figli che non potranno più abbracciarlo. Ha lottato con tutte le sue forze, ma è stato costretto ad arrendersi, gettando nel dolore enello sconforto tutti coloro che gli volevano bene.

Titolare, una quindicina di anni fa, di un panificio e di una pizzeria a Foglianise, Antonio aveva lasciato il Sannio ed era volato in Olanda, dove è rimasto a lungo, fino a quando, a causa dei problemi che lo avevano improvvisamente colpito, non è tornato nella terra natia.

Sotto choc le comunità di Vitulano e Foglianise, che hanno sempre apprezzato Antonio, il suo attaccamento al lavoro ed alla famiglia. Domani mattina, a Vitulano, i suoi funerali.