Tormenta avvocato ex moglie con denunce, condannato per stalking giudiziario Benevento. Otto mesi ad un 76enne di Castelvenere

Otto mesi, pena sospesa, ed il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile. E' la condanna decisa dal giudice Graziamaria Monaco per un 76enne di Castelvenere – per lui l'avvocato Marco Noviello-, accusato di stalking giudiziario nei confronti di un legale sannita, rappresentato dall'avvocato Antonio Leone, che aveva assistito l'ex moglie del pensionato nelle procedure civilistiche relative alla separazione.

E' l'epilogo delle indagini avviate dopo la querela presentata dal professionista, che aveva prospettato l'addebito contestato all'imputato per esserne diventato il bersaglio di più querele, tutte archiviate dal Gip, in linea con la richiesta della Procura, e di numerosi esposti al Consiglio dell'Ordine, con procedimenti disciplinari che hanno avuto la stessa sorte. Iniziative senza alcun risultato, dunque, ma che hanno provocato un grave stato d'ansia nella vittima, costretta comunque a difendersi in più sedi. Nel 2023 il rinvio a giudizio, oggi la condanna del 76enne.