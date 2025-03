Cervo investito alle porte di Benevento, paura e danni L'incidente alla rotonda dei Pentri. Purtroppo l'animale è morto nell'impatto

Incidente stradale ieri sera all'ingresso di Benevento dove un animale selvatico è stato investito e ucciso da un'auto che lo ha centrato in pieno mentre percorreva via dei Pentri, in corrispondenza dell'omonima Rotonda.

Questa volta non si è trattato di un più comune cinghiale, bensì di un cervo, animale la cui presenza raramente si è osservata a Benevento.

Mentre il conducente percorreva la rotonda, il cervo all'improvviso e di corsa ha invaso la carreggiata. Inevitabile l'impatto fatale per l'animale che è morto sul colpo. Danni ingenti all'auto ma per fortuna nessuna conseguenza per gli occupanti.

A far scattare l'allarme è stato il conducente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento che hanno effettuato i rilievi e i veterinari dell'Asl che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell'animale per l'impatto.

Resta da capire come mai il cervo si trovasse in quel posto alle porte della città.