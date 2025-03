Tribunale, un giudice trasferito ad Avellino come magistrato di sorveglianza Benevento. E' la dottoressa Loredana Camerlengo, da anni in forza all'ufficio Gip /Gup

Trasferita ad Avellino, come magistrato di sorveglianza, la dottoressa Loredana Camerlengo, giudice del Tribunale di Benevento. Prima al dibattimento, Camerlengo è da 10 anni in forza all'ufficio Gip/Gup, dove ha firmato numerose ordinanze di custodia cautelare, anche in materia di amministrazioni pubbliche.

Il trasferimento, che si concretizzerà nei prossimi mesi, è stato deciso dalla terza commissione del Consiglio superiore della magistratura, che l'ha pubblicato sul sito istituzionale.