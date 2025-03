Polizia in campo contro le truffe ai danni degli anziani Presso la sede del Centro sociale “Età dell’oro” di San Salvatore Telesino

La campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani promossa dalla Polizia di Stato prosegue nella provincia di Benevento con degli incontri organizzati anche grazie al supporto di alcune associazioni socio-culturali presenti sul territorio che spesso costituiscono un punto di riferimento per la categoria di persone interessate da simili reati.

Dopo un primo incontro che si è svolto a dicembre, durante il quale è stata presentata e distribuita la brochure informativa realizzata dalla Polizia di Stato proprio per aiutare le potenziali vittime a riconoscere il tentativo di truffa o raggiro e per illustrare loro come evitare di cadere nell’inganno, la Questura di Benevento ha organizzato ulteriori momenti di informazione e formazione come quello tenutosi sabato 15 marzo presso la sede del Centro sociale “Età dell’oro” di San Salvatore Telesino.

Nel corso dell’incontro sono stati raccontati alcuni casi di simili truffe traendo spunto da aneddoti realmente accaduti, è stato descritto il modus operandi dei truffatori e sono stati proiettati dei brevi video che hanno stimolato ancor più una attiva partecipazione ed interazione del pubblico presente in sala con i rappresentanti della Questura di Benevento e del Commissariato di Telese Terme.

La Polizia di Stato, nell’ottica di prossimità al cittadino, è sempre in prima linea nell’attività di contrasto al fenomeno delle truffe per far conoscere a tutti quali sono i pericoli in cui possono imbattersi, poiché, solo una corretta informazione può scongiurare questa tipologia di reati. Per contrastare è fondamentale informare il cittadino, illustrando i principali elementi rilevatori della truffa e fornendo tutti i consigli per aggirare l’adescamento, così da poter agire ancor prima che questo odioso reato possa essere commesso.