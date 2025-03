Invia foto sessualmente esplicita di una donna ad una familiare, condannata Benevento. La sentenza. 2) Assolto per maltrattamenti, condannato per calunnia alla moglie

Un anno e 1 mese, pena sospesa,. ed il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, alle tre parti civili, assiste dall'avvocato Giovanni Palmieri. E' la condanna decisa dal gudice Gelsomina Palmieri per una 50enne di Guardia Sanframondi, difesa dall'avvocato Silvio Falato, accusata di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite.

La vicenda risaliva al 2 giugno 2020 ed era relativa all'invio da parte dell'imputata di immagini di contenuto sessuale, che dovevano restare private, ritraenti una donna. Fotogrammi che, secondo gli inquirenti, erano stati condivisi su alcuni gruppi di whatsapp ed erano stati spediti ad una familiare della malcapitata, con l'obiettivo di danneggiarla.

ASSOLTO PER MALTRATTAMENTI, CONDANNATO PER CALUNNIA ALLA MOGLIE

E' stato assolto dall'accusa di maltrattamenti, perchè il fatto non sussiste, e, riconosciute le attenuanti generiche, condannato ad 1 anno e 4 mesi per calunnia, oltre che al risarcimento dei danni. E' quanto stabilito dal giudice Palmieri per un 53enne di San Salvatore Telesino.

Difeso dall'avvocato Antonio Di Santo, era stato spedito a giudizio perchè ritenuto il presunto responsabile dei comportamenti che avrebbe mantenuto, sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, nei confronti della moglie, che aveva poi accusato di averlo aggredito.

In particolare, dopo una discussione nei pressi delle poste, l'imputato avrebbe raggiunto l'abitazione della donna e dinanzi ad una testimone si sarebbe preso a schiaffi e si sarebbe strappato la maglietta. Per la donna, parte civile, l'avvocato Federica Ventorino.