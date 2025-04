Anziana truffata: due giovani di Benevento arrestati dalla polizia a Potenza Benevento. In carcere un 31enne ed una 18enne. 2) Dosi di crack, condannato un 27enne

Una settimana fa erano stati solo denunciati, stavolta sono stati arrestati. In carcere, per una ipotesi di truffa, sono finiti Angelo L. M., 31 anni, e Alessia L., 18 anni, di Benevento, fermati a Potenza dalla polizia. Secondo una prima ricostruzione, bloccati a bordo di un'auto evidentemente segnalata, sarebbero stati trovati in possesso di una somma di denaro che si ritiene sia il bottino del raggiro di cui è rimasta vittima una persona anziana nel capoluogo locano. I due giovani, difesi dall'avvocato Fabio Ficedolo, erano stati bloccati pochi giorni fa dalla polizia stradale di Pescara, che aveva sequestrato oggetti d'oro e monete e li aveva denunciati.

+++

Oltre 20 dosi di crack, condannato

Dieci mesi. E' la condanna decisa dal giudice Graziamaria Monaco, dopo la riqualificazione dell'accusa nell'ipotesi più lieve, per Matteo Lamparelli (avvocato Fabio Ficedolo), 27 anni, di Benevento, che nel marzo 2024 era stato arrestato dalla guardia di finanza – poi era tornato in libertà -: di fronte all'alt delle fiamme gialle, il giovane, che viaggiava a bordo di una Lancia Ypsilon, aveva cercato di liberarsi di 11 dosi di crack che erano state subito recuperate. La successiva perquisizione dell'abitazione aveva consentito di rinvenire altre 10 dosi della stessa 'roba' ed un pezzo di cocaina.