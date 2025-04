Assenteismo S. Pio, appello 9 anni dopo condanna di medici, biologi e impiegati Benevento. Nel 2016 tredici condanne per truffa, accusa prescritta

La sentenza di primo grado risale ad oltre 9 anni fa, e sull'accusa è ormai calata la scure della prescrizione. Ma la presenza della parte civile – l'Azienda ospedaliera San Pio, con l'avvocato Federico Paolucci – ha reso comunque necessaria la fissazione del processo di appello per dirigenti medici, un dirigente biologo e impiegati coinvolti nell'inchiesta in materia di assenteismo all'ospedale.

La sentenza di primo grado

Era il 31 marzo 206 quando il giudice Rosario Baglioni aveva deciso tredici condanne per truffa, quattro assoluzioni e il non doversi procedere nei confronti di un diciottesimo imputato perchè, nel frattempo, era deceduto. Le pene, sospese, - da 4 a 5 mesi – erano state convertite in una multa di importo massimo di 6200 euro. Gli imputati erano stati invece assolti, perchè il fatto non sussiste dall'addebito di falso.

Una decisione impugnata in secondo grado, ora la fissazione del giudizio per il 28 maggio. Sono impegnati nella difesa gli avvocati Vincenzo Regardi, Vincenzo Sguera, Mario Chiusolo, Massimiliano Cornacchione, Raffaele Scarinzi, Camillo Cancellario, Marcello D'Auria, Aldo Settembrini, Roberto Pulcino.