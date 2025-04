Contrasto all'uso e allo spaccio di droga: controlli della Guardia di Finanza Le fiamme gialle in azione nel Sannio hanno sequestrato sostanze stupefacenti

Nel corso dei servizi d’istituto finalizzati alla repressione dei traffici illeciti, finanzieri del Comando Provinciale di Benevento, con l’ausilio di unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, hanno intensificato i controlli sul territorio del capoluogo e della provincia di Benevento, in concomitanza con il periodo pasquale.

Nello specifico, militari del Gruppo di Benevento e delle dipendenti Tenenze di Solopaca e Montesarchio, attraverso pattuglie coordinate presenti sulle strade del capoluogo sannita, anche con equipaggi in borghese, hanno sottoposto a controllo numerosi soggetti, undici dei quali trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

In particolare, le Fiamme Gialle del Gruppo di Benevento hanno sottoposto a sequestro presso il centro storico di Benevento 2,30 grammi di hashish rinvenuti al seguito di un cittadino italiano. Qualche giorno dopo, in via Nazzareno Cosentini, i militari hanno sottoposto a sequestro 1, 10 grammi di hashish detenuti da un altro cittadino italiano. Successivamente, due giorni dopo, grazie anche all’ausilio delle unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, in Piazza Arechi sono stati sottoposti a sequestro pochi grammi di marjuana e hashish nei confronti di ulteriori due soggetti. Qualche giorno dopo sono stati sottoposti a sequestro, rispettivamente in viale dei Rettori e in via Giovanni Gentile, alcuni grammi di cocaina nei confronti di due consumatori italiani.

Inoltre, nei giorni scorsi, una pattuglia del servizio di pubblica utilità “117” ha sottoposto a controllo un noto pregiudicato a bordo di uno scooter in via Intorcia, il quale è stato sorpreso con circa 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi. Il predetto, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Tenenza di Solopaca, nel corso dei servizi di controllo economico del territorio, hanno sequestrato circa 4 grammi di hashish a seguito di un controllo al conducente di un’autovettura a Dugenta (BN).

Infine, nella tarda serata di venerdì scorso, sempre con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, militari della Tenenza di Solopaca hanno sottoposto a sequestro in Piazza Arechi, nei confronti di un cittadino residente a Montesarchio, circa mezzo grammo di hashish. Nella stessa serata i militari del Gruppo di Benevento, nei pressi di Piazza Piano di Corte, hanno sequestrato nei confronti di un minorenne italiano circa un grammo e mezzo di hashish.

I detentori della sostanza stupefacente sono stati segnalati alla Prefettura di Benevento. Le operazioni effettuate testimoniano l’attenzione della Guardia di Finanza nel contrasto ai traffici illeciti, a tutela della legalità e della sicurezza della collettività.