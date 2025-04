Ruba borsa, fa spesa con la card della vittima: riconosciuto con le telecamere Benevento. Denunciato dai carabinieri un 35enne già noto alle forze dell'ordine

Lo hanno denunciato per furto aggravato ed indebito utilizzo di una carta. Nel mirino dei carabinieri della Compagnia di Benevento è finito un 35enne della città, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto il presunto responsabile di un episodio del quale aveva fatto le spese una donna.

Aveva parcheggiato la sua auto per recarsi al lavoro, lasciando all'interno la sua borsa. Un circostanza di cui il 35enne avrebbe aprofittato: avrebe infranto il vetro dela macchina dal lato passegero e si sarebbe impadronito della borsa nella quale erano custoditi denaro, documenti ed una poste pay che avrebbe usato per fare degli acquisti in un’attività commerciale.

Per risalire al giovane, che ha nominato come difensore l'avvocato Fabio Russo, è stato sufficiente esaminare le immagini delle telecamere installate nella zona.