Piazza Risorgimento: uomo fermato dalla polizia sotto gli occhi dei passanti Benevento. E' accaduto poco fa, sembra che si fosse introdotto negli uffici Asl

L'hanno fermato sotto gli occhi delle persone che in quel momeento stavano transitando nella zona.

Piazza Risorgimento, all'incrocio con via XXIV Maggio: è qui che gli agenti della Volante hanno bloccato poco fa, e condotto in Questura per i necessari accertamenti, un uomo che pare si fosse introdotto nella sede Asl di via XXIV Maggio, più volte teatro di raid conclusi con il furto delle monete dai distributori di bevande.

Sul posto anche due vigili urbani, comprensibile la sorpresa dei passanti di fronte all'intervento dei poliziotti.