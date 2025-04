Viale Mellusi: uomo riverso sul marciapiede con una busta a fianco Benevento. E' accaduto pochi minuti fa

Da oltre mezz'ora è lì. Riverso sul marciapiede del viale Mellusi, di fronte ad un bar. Impossibile non notarlo, peraltro lui non è nuovo ad un comportamento simile, dettato, probabilmente, da una condizone di ubriachezza. Indossa un cappello di lana, giubbotto e pantalone bleu, lateralmente c'è una busta di plastica nella quale potrebbero esserci le sue cose.

La sua presenza non è passata inosservata, alcuni cittadini hanno telefonato alle forze dell'ordine, chiedendo di intervenire. Non è la prima volta che l'uomo si trova in una simile situazione, ma ciò non vuol dire che non debba essere aiutato.