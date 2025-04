Cento euro per 1 grammo di cocaina: il Pm chiede una serie di arresti e obblighi Benevento. Inchiesta antidroga, il 7 maggio gli interrogatori di 12 indagati

Sei di Benevento, tre di Napoli, due di Telese Terme ed una di Castelcampagnano. Sono le dodici persone per le quali il pm Giulio Barbato ha proposto una misura cautelare (tre custodie in carcere, due ai domiciliari ed una serie obblighi di dimora e firma) in una inchiesta antidroga dei carabinieri. Tutte dovranno presentarsi il 7 maggio per l'interrogatorio preventivo dinanzi al gip Pietro Vinetti, che poi deciderà se accogliere la richiesta della Procura.

Nel mirino degli inquirenti sono finiti fatti che risalgono al 2022 e si allungano fino a gennaio 2023, ambientati tra Benevento, Telese e Ruviano. Sono i tre centri nei quali si sarebbero verificati decine e decine di episodi di cessione di cocaina ed hashih. Cocaina venduta in un bar o in occasione di una festa ad un prezzo di 100 euro al grammo, con dosi dal prezzo variabile: da 40 ad 80 euro. Per l'hashish, invece, erano sufficienti 10 euro.

Un giro consistente al centro di un'attività investigativa dei militari scandita da più sequestri di 'roba' e dalla chiamata in causa, complessivamente, di sedici indagati, difesi, tra gli altri, dagli avvocati Antonio Leone, Pietro Della Morte, NIcola Covino, Luca Russo, Salvatore Faiello, Francesco Fusco, Benedetta Masone.