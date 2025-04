Funivia del Faito, per rilievi anche piloti drone Vigili del Fuoco da Benevento A Castellammare in azione anche specialisti SAPR (piloti di Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto

Ci sono anche i vigili del fuoco di Benevento del SAPR (piloti di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), ovvero di drone, in azione sul monte Faito di Castellammare di Stabia, per effettuare i rilievi per ricostruire la drammatica dinamica che il 17 aprile scorso ha provocato la caduta di una delle due cabinovie della funivia nella quale sono morte quattro persone – un altra è ricoverata ancora in prognosi riservata a Napoli.

I piloti di drone sono arrivati anche dal Sannio per effettuare sopralluoghi e riprese dall'alto in quella zona particolarmente inaccessibile per via del terreno impervio e boschivo. Immagini e rilievi utili alla Procura di Castellammare, titolare dell'inchiesta, per ricostruire l'accaduto. Indagini effettuate mediante una serie di professionalità specifiche con i carabinieri della scientifica i consulenti tecnici d’ufficio ed i vigili del fuoco, nello specifico ingegneri, specialisti SAF (spelo alpino fluviali) e piloti di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto.