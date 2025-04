Lo nota in auto e pensa che stia schiacciando un pisolino, ma Raffaele era morto Dramma a Morcone, la vittima è un pensionato della Comunità montana

Era nella sua auto ferma alla località Monti di Morcone. Un passante l'ha notato e sulle prime ha anche pensato di non avvicinarsi, per non disturbarlo. Perchè Raffaele, 69 anni, del posto, pensionato della Comunità montana, spesso aveva l'abitudine di schiacciare un pisolino in macchina.

Non era così, purtroppo, perchè un malore fulminante se l'era portato via per sempre. Chi lo conosceva lo descrive come un uomo buono e leale, con un carattere particolare. Gli piaceva andare a funghi ed asparagi, aveva un metal detectori con il quale cercava gli oggetti di ferro.

Viveva da solo, circondato dal bene che gli volevano alcuni amici che lo aiutavano: tra loro l'avvocato Antotnietta Fortunato, che era il suo legale. Veniva spesso allo studio, parlavamo molto, ricorda la professionista, che non nasconde il suo dolore per la scomparsa di una persona in possesso di "una notevole cultura ed una intelligenza non comune". Stamattina i suoi funerali.