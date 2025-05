Fanno esplodere lo sportello automatico delle Poste, paura nella notte E' accaduto a Campolattaro, usata la 'tecnica della marmotta'

Hanno fatto esplodere lo sportello automatico delle Poste. E' accaduto a Campolattaro, dove il rumore di una forte deflagrazione ha svegliato molti residenti intorno alle 2.30. Proveniva da via Molise, dove ha sede l'ufficio Pt, accanto al quale è situata la cassa presa di mira.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno usato la cosiddetta 'tecnica della marmotta', già sperimentata in tantissimi altri casi.

In pratica, hanno adoperato un contenitore conico, con all'interno la polvere da sparo, dotato ad una estremità della miccia, azionata dopo aver inserito il manufatto in un foro creato nello sportello. Il 'botto' è stato violento ma, a quanto pare, non avrebbe sortito gli effetti sperati dai ladri, che volevano allungare le mani sul denaro custodito nell'Atm. Non ci sarebbero riusciti, a quel punto sono fuggiti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, che hanno avviato le indagini. Attenzione puntata sulle immagini registrate dalle telecamere, tra le ipotesi quella che i balordi siano giunti a Campolattaro a bordo di una Fiat 500 L.

(foto di repertorio)