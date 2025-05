Rubata statua di San Pio al rione Libertà: residenti sconcertati In serata la statua è stata rimessa al suo posto: indaga la Polizia

Amara sorpresa ieri per i residenti di via Bari, incrocio via De Rienzo a causa della scomparsa della statua di San Pio da Pietrelcina che da 25 anni era sistemata sull'altarino creato e curato da sempre dai residenti di quella zona del rione Libertà. Qualcuno l'aveva evidentemente portata via. In serata, però, il manufatto in gesso è stato ritrovato al suo posto, in una sorta di cappellina all'aperto, coperta da una tettoia ben fatta e abbellita da fiori e verde curato dai residenti che spesso si raccolgono in quel luogo per un momento di preghiera o di riflessione.

Ed è stato proprio in un momento di raccoglimento privato che una persona ha notato che la stata del Santo non c'era più. Al suo posto la statua di Gesù che solitamente era collegata ai piedi del trespolo.

Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante che hanno raccolto la denuncia dei residenti ed avviato le indagini che dovranno fare chiarezza sull'accaduto.

Tanto lo sconcerto per i residenti accorsi dinanzi all'edicola votiva: “Chiediamo a chi ha preso la statua di riportarla qui al più presto. Per le nostre famiglie, per i nostri bambini ha un valore affettivo e religioso importante".

Appello evidentemente ascoltato tanto che, sembra nella tarda serata di domenica, la statuetta di San Pio è stata ritrovato al suo posto.