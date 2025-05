Atti vandalici a Parco Ruffili e al Campo di Basket San Gennaro L'assessore all'Ambiente, Rosa: amministrazione comunale non resterà inerte

"Esprimo la mia più ferma condanna per i vili atti di vandalismo che hanno colpito il Parco Ruffili. Assistere al danneggiamento di uno spazio pubblico destinato al benessere della comunità è un gesto inqualificabile che offende l'intera cittadinanza".

Così l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa sugli atti vandalici a Parco Ruffili e anche al Campo di Basket San Gennaro: "Solo di recente, anche il Campo di Basket San Gennaro, un'opera non ancora inaugurata e pensata per i nostri giovani, è stato per ben due volte imbrattato da vandali senza scrupoli. È inaccettabile che l'inciviltà di pochi possa deturpare beni comuni e ostacolare la fruizione di spazi dedicati allo sport e al tempo libero.

Desidero, al contempo, rivolgere un sentito plauso a quei numerosi cittadini virtuosi che quotidianamente dimostrano un profondo senso civico e amore per la nostra città. Benevento appartiene a loro, a coloro che la rispettano, la curano e ne apprezzano gli spazi pubblici. Non sarà una minoranza di individui animati da intenti distruttivi a offuscare l'immagine di una comunità che, nella sua stragrande maggioranza, è sana e responsabile.

L'Amministrazione Comunale - ha tuonato Rosa - non resterà inerte di fronte a questi episodi. Intensificheremo i controlli e valuteremo ogni azione necessaria per tutelare il nostro patrimonio pubblico e garantire la sicurezza dei nostri spazi verdi e delle strutture sportive. Confidiamo nella collaborazione dei cittadini per segnalare tempestivamente eventuali atti sospetti e isolare chi non ha rispetto per il bene comune. Benevento è la città dei suoi cittadini onesti, e insieme la difenderemo".