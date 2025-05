Disteso sull'asfalto all'ingresso del parcheggio di un supermercato: che fare? Benevento. Episodio in via Napoli

Si è disteso, riverso su un lato, all'ingresso del parcheggio di un'attività commerciale di via Napoli. E' lì già da un bel pezzo, sotto gli occhi di quanti transitano da quelle parti o entrano a piedi o in auto nell'area di sosta del supermercato. Probabilmente l'uomo dorme, qualcuno ha allertato l'intervento di un'ambulanza.

E' l'ennesima scena registrata in città, dove ormai sono tante le zone in cui si verificano. I protagonisti sono cittadini, stranieri e non, senza dimora. Non sappiamo quale possa essere la soluzione di fronte ai tanti casi, ne è nostro compito indicarla. Di certo c'è che non è affatto bello incrociare persone in evidente difficoltà, che soffrono una condizione di disagio che spesso le spinge, a sentire forze dell'ordine e soccorritori di turno, a rifiutare l'invito a rivolgersi alle strutture di assistenza.

Di frequente sono in preda ai fumi dell'alcol o di altro, e solo così può essere spiegata la scelta di accovacciarsi ovunque, sull'asfalto di un marciapiede o di un luogo di ritrovo, incuranti degli sguardi inevitabilmente curiosi sì, ma anche carichi di sorpresa e sconcerto.