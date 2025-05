Black out elettrico nella zona del Duomo: al lavoro per riparare il guasto Benevento. Interruzione dalle 13

Black out elettrico nella zona del Duomo di Benevento, all'inizio del Corso Garibaldi. Mancava poco alle 13 quando è scattata l'interruzione della fornitura di corrente nella zona del centro del capoluogo sannita. Immediate le segnalazioni all'Enel, dalla cui guida voce telefonica è arrivato l'annuncio di un guasto che sarà riparato entro le 15.30. Lavoro per Enel e ditte specializzate.

