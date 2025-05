Il blitz del Nas, quel massaggio praticato ad un cliente gli è costato caro Benevento Discusso il ricorso contro il sequestro dell'ambulatorio di un finto fisiatra

Quando i carabinieri del Nas di Salerno, una ventina di giorni fa, erano entrati in quella stanza, lo avevano scoperto mentre stava praticando un massaggio ad un cliente.

E' solo un fatto episodico, mi occupo della gestione amministrativa dell'immobile, aveva sostenuto lui. Un 56enne di Benevento denunciato per esercizio abusivo della professione: una ipotesi di reato accompagnata dal sequestro dell'ambulatorio. Non l'unico presente in quell'appartamento al rione Libertà - un centro medico associato - di proprietà del 56enne.

Un provvedimento, quello firmato dal gip Pietro Vinetti su richiesta del pm Chiara Maria Marcaccio, impugnato dinanzi al Riesame di Benevento. Questa mattina la discussione dell'avvocato Marcello D'Auria, difensore dell'indagato, al quale è stata contestata l'assenza di un titolo di studio che lo abilitasse all'attività di fisiatra.

Il sequestro aveva riguardato anche alcune attrezzature: dispositivi elettromedicali che, secondo gli inquirenti, sono ad esclusivo utilizzo di medici o personale sanitario specializzato. Nelle prossime ore la decisione del Tribunale.