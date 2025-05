Tragico scontro frontale sulla statale 87: una persona deceduta e due feriti FOTO - Grave incidente nei pressi di Morcone: due i veicoli coinvolti IN AGGIORNAMENTO

Drammatico incidente stradale questa sera lungo la statale 87 Benevento- Campobasso.

Due auto, poco prima delle 22, si sono scontrate frontalmente non lontano dallo svincolo per Morcone.

Violento l'impatto tra i due veicoli. Per uno dei conducenti non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale, le ambulanze del 118 e i carabinieri.

Traffico bloccato in entrambi le direzioni per consentire le operazioni di soccorso. Ferito l'altro conducente ed in altra persona che viaggiava con lui, entrambi trasportati in codice rosso al San Pio di Benevento.

AGGIORNAMENTO

Lo scontro è avvenuto tra una Peugeot 206 condotta da un uomo di Morcone e una Mercedes Classe A con due giovani a bordo che si stava mo recando a lavoro per il turno di notte in una fabbrica in Molise.

Inutili purtroppo i soccorsi per l'uomo alla guida della 206.

la salma su disposizione del magistrato verrà trasferita all'obitorio dell'ospedale san pio di Benevento.

saranno ora i rilievi dei carabinieri a dover accertare la dinamica dello scontro.