Stava andando a prendere il figlio: il tragico destino di Michele, 50 anni Benevento. Statale 87, la vittima era di Morcone. Feriti giovani di Casalduni e Pontelandolfo

Stava andando a Benevento a prendere il figlio che tornava da Napoli. E non immaginava certo che la sua esistenza sarebbe stata stroncata all'improvviso mentre attendeva di rivedere ed abracciare uno dei suoi due eredi.

Un destino crudele si è portato via per sempre Michele D., 50 anni compiuti a febbraio, di Morcone. Lavorava presso un'azienda del posto, è la vittima dello spaventoso incidente stradale, raccontato in anteprima da Ottopagine in un altro servizio, accaduto nella tarda serata di ieri lungo la statale 87 che dal capoluogo sannita porta a Campobasso. Un'arteria che negli anni, purtroppo, è stata bagnata tantissime volte dal sangue.

La prima ricostruzione

Una prima ricostruzione parla dell'impatto, all'altezza del bivio di Pontalndolfo, tra la Peugeot 206 di Michele ed una Mercedes nella quale viaggiavano, diretti al lavoro in un'azienda molisana, due giovani di Casalduni e Pontelandofo.

Lo scontro è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al 50enne. Inutli i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del 118, la salma è stata trasferita presso l'obitorio del San Pio, a disposizione della Procura. In ospedale, in codice rosso, anche gli occupanti la Mercedes.

Una serata tragica, la notizia ha profondamente scosso la comunità di Morcone. Tutti conoscevano Michele, descritto come una brava persona alla quale la vita aveva riservato non poche difficoltà.