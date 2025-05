Cocaina hashish e 330mila euro in contanti: vigile del fuoco patteggia Benevento. Tre anni e 6 mesi per un 53enne arrestato nell'ottobre 2024

Tre anni e 6 mesi, oltre all'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici. E' la pena, patteggiata, decisa dal giudice Roberto Nuzzo, per Salvatore Gramazio (avvocato Vittorio Giaquinto), 53 anni, di Benevento, vigile del fuoco (sospeso), che nell'ottobre dello scorso anno era stato arrestato dai carabinieri della Compagnia.

Al termine di una perquisizione della sua abitazione, i militari avevano rinvenuto 400 grammi tra cocaina e hashish e 330mila euro in contanti. Denaro e 'roba' erano stati scoperti, in particolare, in un mobile, nel sottotetto e in un gazebo allestito in giardino. La drog ed i soldi (destinati alla confisca) erano stati sequestrati, mentre Gramazio era finito in carcere. Poi era passato ai domiciliari, ai quali si trova attualmente.

Questa mattina l'udienza nel corso della quale il giudice, ritenendo congrua la pena, ha ratificato il patteggiamento concordato tra la difesa e il pm Chiara Maria Marcaccio.