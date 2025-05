L'autopsia poi l'ultimo saluto a Michele: l'ennesima vita spezzata su statale 87 Benevento. Oggi l'esame del 50enne deceduto nell'incidente a Morcone di mercoledì sera

Prima l'incarico al medico legale Francesca Iannaccone, poi l'autopsia, ancora in corso, di Michele, il 50enne di Morcone, dipendente di un'azienda del posto, morto nella tarda serata di mercoldì nell'incidente lungo la statale che da Benevento porta a Campobasso.

L'affidamento dell'esecuzione dell'esame, da parte del pm Flavia Felaco, è arrivato durante un'udienza nel corso della quale un familiare della vittima, assistito dall'avvocato Andrea De Ciampis, ha nominato come proprio specialista la dottoressa Teresa Suero. Nessun consulente, invece, per il 28 di Casalduni – è difeso dall'avvocato Maurizio Lepore- indagato come conducente della Mercedes che, per cause in corso di accertamento, era entrata in rotta di collisione con al Peugeot guidata da Michele, che stava andando a prendere un figlio che tornava da Napoli.

Niente da fare per il 50enne, mentre il 28enne ed un 23enne di Pontelandolfo che viaggiava con lui erano stati trasportati in ospedale in codice rosso.