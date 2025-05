A Napoli ci avrebbero riconosciuti perciò abbiamo rubato a Benevento e S.Giorgio Benevento. Furti di caffè, i due fratelli partenopei dinanzi al Gip. Ora obbligo di dimora a Napoli

Hanno cercato di giustificare la loro condotta con le difficoltà economiche in cui versano, spiegando anche perchè avevano deciso di compiere i furti a Benevento in provincia. A Napoli sarebbe stato più facile riconoscerci, hanno sostenuto, dicendosi disponibili a risarcire i danni, i due fratelli partenopei - 22 e 27 anni - beccati dalla polizia per aver sottratto decine di confezioni di caffè in due supermercati nel capoluogo sannita e a San Giorgio del Sannio.

Difesi dall'avvocato Laura Cancellieri, i due indagati hanno offerto le loro dichiarazioni al gip Loredana Camerlengo che, al termine dell'udienza di convalida, li ha rimessi in libertà - erano ai domiciliari - con l'obbligo di dimora a Napoli.