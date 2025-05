Sciopero della fame contro massacro dei palestinesi: aderisce anche Zagarese Benevento. La decisione del direttore della Caritas diocesana

L'adesione allo sciopero della fame contro il massacro dei palestinesi da parte del governo israeliano. L'ha decisa il dottore Pasquale Zagarese, direttore della Caritas diocesana.

"Anche io - scrive-, in qualità di Direttore Caritas Diocesana, aderisco a questa iniziativa di protesta non violenta partecipando allo sciopero della fame a partire da giovedì 29 maggio per una settimana ( da giovedì perché in questi giorni impegni famigliari mi hanno portato fuori Benevento)".

Zagarese spiega che come direttore Caritas "non può non partecipare, per condividere idealmente la fame e le sofferenze del popolo palestinese per mano di un governo israeliano omicida".