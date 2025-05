Vede nella gabbia l'uomo che ne avrebbe abusato e si sente male mentre depone Benevento. E' accaduto durante il processo ad un 41enne. Intervento del 118

Stava deponendo, stava raccontando la disavventura di cui sarebbe rimasta vittima. All'improvviso, dopo aver visto nella gabbia riservata ai detenuti l'uomo che avrebbe abusato di lei, ha accusato un malore. Momenti di concitazione nell'aula Falcone – Borsellino del Tribunale, durante il processo a carico di un 41enne di Benevento accusato di aver costretto una donna più giovane di lui a subire atti sessuali.

La malcapitata è stata trasportata all'esterno e distesa su una scrivania, in attesa dell'arrivo del 118, che le ha prestato le cure del caso.

E' una storia che risale al 15 ed al 16 agosto 2019: difeso dall'avvocato Teresa Meccariello, l'imputato, secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'avrebbe presa di peso e gettata sul letto; poi le avrebbe sfilato con la forza i pantaloni ed avrebbe abusato della ragazza, facendo altrettanto anche il giorno successivo. Tre giorni dopo la donna aveva fatto ricorso alle cure dei medici, che l'avevano giudicata guaribile in sette giorni per le lesioni subite.

Dal canto suo, il 41enne ha sempre sostenuto che la considerava la sua ragazza, e che per questo l'aveva ospitata, mentre lei ha negato l'esistenza di qualsiasi relazione sentimentale, affermando di aver accettato di trasferirsi in quella casa perchè le era stato promesso un lavoro come badante.