Il generale Canio Giuseppe La Gala in visita all'arma di Montesarchio Il comandante della Legione Carabinieri Campania ricevuto dal capitano Virginia Coni

Il generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, comandante della Legione Carabinieri Campania ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Montesarchio, importante presidio dell’Arma sul territorio sannita.

Ricevuto dal capitano Virginia Coni e da tutti i comandanti di Stazione che hanno illustrato le peculiarità del territorio, si è intrattenuto con il personale presente, ringraziandolo e mostrando riconoscenza per l’impegno quotidianamente profuso, esortando tutti i carabinieri ad operare con la massima professionalità per raggiungere gli obiettivi istituzionali. Nel sottolineare l’importanza del solido legame tra i presidi territoriali dell’Arma dei Carabinieri e i cittadini, ha richiamato la necessità di una vigilanza attenta e costante del territorio, in particolar modo con riguardo alle categorie più fragili.