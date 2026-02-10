Lo "strappo" del Benevento: Catania a -8 Gli etnei fermati sul pari dal Cerignola devono però recuperare una gara

Non sappiamo se davvero Floro Flores non abbia dato nemmeno una sbirciatina a Catania-Cerignola. Al termine della sfida di Trapani ha detto che a quell'ora lui sarebbe stato a cena. Chissà...

Fatto sta che non se ne sarebbe pentito. Il vantaggio del suo Benevento è aumentato in classifica, perchè la squadra di Toscano non è andata oltre lo zero a zero contro l'Audace Cerignola di Enzo Maiuri. La classifica ora dice Benevento primo a quota 60, il Catania che insegue a 52, ma gli etnei devono recuperare una partita, appunto quella col Trapani, non giocata per la concomitanza con le festività di Sant'Agata.

E' un momento topico della stagione, uno strappo importante da parte della strega su una squadra, quella rossoazzurra che ha conquistato un solo punto nelle ultime due partite disputate, a fronte dei sei incassati dal Benevento. Come dire che in appena due giornate gli etnei hanno perso la bellezza di cinque punti dai giallorossi.

Il Cerignola ha offerto un'ottima prova, senza mai chiudersi, ma rimanendo sempre propositivo. Toscano, privo di Di Tacchio a centrocampo, le ha provate tutte, ma non è riuscito a fare breccia nella difesa ofantina. Nel finale Lunetta si è trovato a tu per tu col portiere pugliese, ma il suo tiro è stato deviato. Toscano si è giocato, a partita terminata, la “card” della disperazione, per un presunto fallo su Rolfini. L'arbitro è andato al Fvs, ma non ha cambiato idea. In compenso proprio nel finale è stato espulso Lunetta che salterà la prossima gara insieme a Corbari che era diffidato ed è stato ammonito.

In serata è tornata a vincere la Salernitana, che per la prima volta in questa stagione ha segnao tre gol in una sola volta: ha aperto Molina, poi la doppietta di Lescano. I granata rimangono a 11 lunghezze dal Benevento, ma a quota 49 riducono le distanze dal secondo posto del Catania.