Benevento, Mignani: "Crediamo nell'obiettivo. La mia dedica va a Simonetti" L'attaccante giallorosso, autore di una doppietta: "Pensiamo già al Latina"

Autore di due gol, Guglielmo Mignani ha commentato così la vittoria del Benevento conquistata contro il Trapani, a partire da un siparietto con Floro Flores: "Ho mandato a quel paese il mister in maniera scherzosa, abbiamo un bellissimo rapporto. Siamo tanti calciatori forti, questo lo sappiamo così come è scontato dire che c'è tanta concorrenza, come è giusto che sia. Oggi non ha giocato Salvemini, questo fa capire che forza ha questa squadra. E' chiaro che ogni calciatore vorrebbe giocare dall'inizio, ma mi metto a disposizione del mister e del gruppo. Siamo tanti calciatori, la mia felicità è allenarmi e stare con i compagni. Questo è un gruppo meraviglioso, c'è tanta unità d'intenti. Siamo qualcosa di speciale, lotteremo fino in fondo per il nostro obiettivo. Quanto ci crediamo? Tantissimo. Non ci dobbiamo nascondere, vogliamo arrivare fino in fondo. Pensiamo al match di sabato con un solo risultato in testa. A chi dedico il gol? Alla mia ragazza che mi sostiene sempre e a Simonetti, è un ragazzo meraviglioso e tornerà più forte di prima".