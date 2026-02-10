Benevento da impazzire, domina anche a Trapani: tutte le foto del match Gli scatti realizzati da Mario Taddeo

Netto successo conquistato dal Benevento in casa del Trapani, al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine dai giallorossi. La formazione sannita ha sbloccato il risultato dopo sedici minuti grazie a Tumminello, bravo a farsi trovare pronto in area e a battere Galeotti con una conclusione precisa. Il raddoppio è arrivato poco dopo con Manconi, che su calcio di punizione ha disegnato una traiettoria imparabile, non lasciando scampo all’estremo difensore siciliano. Sul finire della prima frazione, la partita ha subito una svolta decisiva: i padroni di casa sono rimasti in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Benedetti, punito con il cartellino rosso per un duro intervento su Pierozzi. Un episodio che ha ulteriormente complicato i piani del Trapani, già in difficoltà contro un Benevento ben organizzato e incisivo in fase offensiva. Nella ripresa, i giallorossi hanno continuato a gestire il possesso e il ritmo del match, controllando senza affanni le iniziative degli avversari e trovando nuovi spazi in avanti. Il tris è arrivato dal dischetto, con Tumminello freddo nel trasformare il calcio di rigore e firmare la doppietta personale. A seguire, è stato Mignani a mettere il proprio sigillo sulla partita, realizzando la rete del 4-0 con una conclusione ravvicinata dopo una bella azione corale. Nel finale, quando il match sembrava ormai in archivio, il Benevento ha trovato ancora la via del gol: a pochi istanti dal triplice fischio, Mignani ha completato la sua doppietta personale, siglando la rete del definitivo 5-0 e chiudendo una serata perfetta per la squadra di mister e per i tifosi al seguito. Una vittoria larga e convincente, che conferma l’ottimo momento di forma dei sanniti e rafforza le ambizioni stagionali del club.