Floro Flores elogia i suoi: "La forza di questo Benevento è il gruppo" Il commento del tecnico giallorosso dopo la vittoria conquistata a Trapani

E' un Floro Flores soddisfatto quello che ha commentato la vittoria del Benevento contro il Trapani. Il tecnico giallorosso ha posto l'accento sulla forza della rosa: "Bisogna fare delle scelte, qualche volta penalizzi chi merita di giocare o di entrare. Mignani si allena sempre al massimo. Questa è la mia fortuna: chi non gioca va forte. Mignani è uno di quelli che lavora bene, ha tanta fame: farà una bella carriera e spero di poterne farne parte perché ha tanti margini di crescita. E' un ragazzo d'oro, lo amo e mi ha mandato anche a quel paese in maniera scherzosa. Si è creata una bella chimica con i calciatori, questo è merito loro che mi hanno dato questa possibilità. In questa rosa ho sempre l'imbarazzo della scelta, è sempre difficile fare delle scelte. Anche Mehic ha giocato bene, così come Talia che si sta allenando con il sorriso: non si lamenta mai, pensa solo ad allenarsi e oggi si è fatto trovare pronto. E' un concorrente in più per il centrocampo. Carfora stava facendo bene, deve trovare il ritmo giusto e la consapevolezza. Kouan nella posizione di Simonetti? Può fare tutto, ha voglia e fame. Questo è un bene per noi, con la perdita di Simonetti è dura. Gli auguro tutto il bene di questo mondo perché abbiamo perso un calciatore straordinario. Kouan sa il fatto suo, se l'ho messo in quella posizione c'è un motivo".

"Sono molto soddisfatto dell'approccio di tutti, comunque era una partita difficile contro una squadra completamente rinnovata di cui sapevamo ben poco. Ho chiesto alla squadra un approccio diverso rispetto alle precedenti partite e l'ha fatto alla grande. Devo fare i complimenti ai ragazzi per come hanno giocato".