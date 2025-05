Operazione antidroga a Benevento, il plauso del Sindacato autonomo di Polizia "Chiaro segnale delle forze di polizia nel contrastare ogni forma di illegalità"

"Esprimo a nome mio e di tutti i poliziotti del SAP il più vivo compiacimento per l’esito della brillante operazione di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga effettuata ieri 29 maggio dalla Squadra Mobile di Benevento, che ha portato all’arresto di due persone e al sequestro di sostanze stupefacenti”.

Così in una nota Daniele Izzo, Segretario provinciale del Sap, il sindacato autonomo di Polizia che rimarca: “Questa operazione rappresenta un chiaro segnale delle forze di polizia nel contrastare ogni forma di illegalità a tutela della sicurezza della nostra provincia.

Un risultato – conclude Izzo - che va ascritto oltre che ai colleghi per la loro professionalità e sacrificio anche al Questore di Benevento, Giovanni Nunzio Trabunella e al Dirigente della squadra mobile, Flavio Tranquillo per la gestione di uno dei più importanti uffici investigativi che come altre articolazioni, non è esente ormai dal noto sotto organico del personale”.