Cerca di scappare durante controllo, feriti due carabinieri: arrestato 31enne Si tratta di un ucraino trovato riverso lungo la strada dai militari intervenuti dopo segnalazione

I carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento sono intervenuti a San Nazzaro, lungo la Strada Provinciale 26, dopo che un cittadino aveva segnalato al 112 un uomo riverso a terra.

Giunti immediatamente sul posto, insieme al personale sanitario del 118 già presente, i militari si sono trovati di fronte un cittadino ucraino di 31 anni, in evidente stato di ubriachezza. Alla vista della pattuglia, l’uomo dapprima ha rifiutato di fornire le sue generalità, successivamente è scappato nelle campagne circostanti. L’uomo, in forte stato di agitazione per l’assunzione di alcol, durante la fuga è caduto rovinosamente in un dirupo, rialzatosi ha continuato la fuga fin quando i carabinieri lo hanno raggiunto e hanno cercato di bloccarlo, ma l’uomo ha cercato di divincolarsi opponendo resistenza ai militari fin quando è stato fermato e, di conseguenza, tratto in arresto.

Entrambi due militari intervenuti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni dai sanitari del pronto soccorso dell’Ospedale “San Pio” di Benevento.

Anche l’arrestato, al quale sono stati concessi i domiciliari, è stato trasportato presso il medesimo nosocomio, dove è stato medicato per le ferite riportate a seguito della caduta nel dirupo.