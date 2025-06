Il dramma lungo la statale Appia: domani l'autopsia di Antonio L'incidente ad Apollosa, indagato il conducente dell'Audi, ancora in ospedale

Sarà affidato nella tarda mattinata di domani dal pm Chiara Maria Marcaccio, al medico legale Francesca Iannaccone, l'incarico dell'autopsia di Antonio, l'anziano di Santa Croce di Ceppaloni morto ieri mattina nell'incidente accaduto lungo la statale Appia, in territorio di Apollosa.

All'appuntamento in Procura sono stati ovviamente invitati, per dare loro la possibilità di nominare un proprio consulente, i familiari dell'85enne - la moglie ed i tre figli, assistiti dall'avvocato Tullio Tartaglia - e l'unico indagato: un 50enne di Apollosa, difeso dall'avvocato Enzapaola Catalano.

Ricoverato in ospedale, l'uomo era alla guida dell'Audi che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si era scontrata con la Panda condotta dla pensionato, che, dopo l'impatto, si era ribaltata.