Migliaia di articoli non conformi sequestrati dalla Finanza nel Sannio Nel mirino delle fiamme gialle anche la vendita di fuochi d'artificio senza autorizzazione

Sequestri a raffica di articoli non conformi e messi in vendita e anche di fuochi pirotecnici da parte della Guardia di Finanza del comando provinciale di Benevento.

I finanzieri della Tenenza di Solopaca hanno rinvenuto presso un esercizio commerciale a Telese circa 8.600 prodotti, tra i quali accessori per la casa, esposti per la vendita in un locale di circa trecentosettanta metri quadri, privi delle indicazioni relative all’origine del prodotto e delle informazioni destinate ai consumatori in lingua italiana.

Nel corso di un ulteriore controllo presso un esercizio commerciale di Dugenta, i militari della Tenenza di Solopaca hanno accertato la presenza di circa 11.500 articoli di vario genere, tra i quali decorazioni per abiti e per la persona, anch’essi privi delle indicazioni relative all’origine del prodotto e delle informazioni destinate ai consumatori in lingua italiana.

I militari del Gruppo di Benevento hanno accertato presso un esercizio commerciale della città la presenza sugli scaffali di circa 4.600 articoli, tra i quali adesivi e sticker esposti per la vendita privi delle informazioni minime destinate ai consumatori.

Stessa operazione dopo qualche giorno in un altro negozio nel quale il sequestro è scattato per altri 15mila articoli tra i quali portachiavi, bracciali e accessori per la persona privi delle indicazioni utili per il consumatore e circa 11 chili di fuochi pirotecnici per i quali il titolare dell’attività commerciale non era autorizzato alla vendita.

Per tutti i responsabili delle attività commerciali è scattata la segnalazione alla Camera di Commercio Irpinia-Sannio e la multa per un totale di 4.000 euro.

Per il commerciante che vendeva i fuochi ovviamente è scattata anche la denuncia per la vendita senza autorizzazione e commercio abusivo di materie esplodenti.