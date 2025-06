"Non ha versato l'assegno per le figlie", assolto un 55enne Benevento. La sentenza

La Procura aveva proposto la condanna a 4 mesi e ad un multa di 800 euro, ma il giudice Murgo, incrociando le conclusioni della difesa, che aveva prodotto una serie di documenti per smontare l'impianto accusatoro, lo ha assolto per non aver commesso il fatto.

E' la decisione per un 55enne di Benevento al quale era stata contestata la mancata corresponsione all'ex moglie dell'assegno di mantenimento per le tre figlie.

Secondo gli inquirenti, l'uomo, difeso dall'avvocato Diego Cavalieri, avrebbe ridotto l'assegno mensile, violando la sentenza di divorzio, da 900 a circa 600 euro, sottraendosi anche al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Un'accusa che, come detto, è completamente caduta.