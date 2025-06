Dispositivo elettronico per auto e arnesi per scasso: fermati dalla Volante Nel mirino dei poliziotti 60enne montenegrino, un 33enne e una 39enne italiani

Un 60enne montenegrino, un 33enne e una 39enne entrambi italiani, tutti già noti alle forze dell'ordine sono stati fermati questa mattina dagli agenti della Volante della Questura di Benevento. Durante la perquisizione sono stati trovati in possesso di strumenti utili allo scasso e, in particolare, di un dispositivo elettronico idoneo a connettersi con i sistemi di diagnosi degli autoveicoli.

Condotti in Questura per ulteriori verifiche, al termine delle quali è emerso che il montenegrino alla guida del veicolo era sprovvisto di patente. Per tutti è scattata la denuncia per possesso di strumenti idonei all’effrazione, mentre il 60 è stato anche denunciato per guida senza patente, in quanto recidivo nel biennio.

Inoltre foglio di via obbligatorio dal comune di Benevento e dal territorio nazionale per lo straniero.