Wolkswagen Golf blu con vetri oscurati scappa all'alt dopo due furti Lungo inseguimento dei carabinieri: auto troppo potente scompare a Maddaloni

Momenti di concitazione ieri pomeriggio in Valle Telesina e nella vicina provincia di Caserta per un inseguimento di carabinieri e polizia di una Wolkswagen Golf di colore blu e con vetri oscurati intercettata dai militari dopo alcuni furti. L'auto era stata infatti segnalata a Telese Terme in corrispondenza di un’abitazione da poco svaligiata.

Allertate tutte le pattuglie, la macchina è stata incrociata nel comune di Amorosi ove, nel frattempo, era stato consumato un altro furto in abitazione. Alla vista della macchina sospetta, la gazzella dell’Arma ha invertito la marcia mettendosi all’inseguimento dei presunti ladri. Ne è scaturita una corsa a tutta velocità dapprima nel territorio comunale di Amorosi e poi lungo la SS 265 “Fondovalle Isclero” verso Maddaloni.

Tre pattuglie dell’Arma dei Carabinieri ed una della Polizia di Stato hanno tallonato la Golf, il cui conducente, per sfuggire al controllo, ha iniziato una serie di manovre pericolose e di sorpassi azzardati che hanno messo in pericolo l’incolumità degli utenti della strada. Giunti poco prima dell’abitato di Maddaloni, i malviventi sono riusciti a far perdere le loro tracce, approfittando della potenza dell’autovettura sulla quale viaggiavano.

I carabinieri stanno ora svolgendo tutte le indagini per identificare gli occupanti della Golf.